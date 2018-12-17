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«В жизни раз бывает 70 лет»: Алла Пугачева вернется на сцену в честь юбилея

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Алла Пугачева

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В наступающем году Примадонне исполнится семьдесят, и в честь этого события певица анонсировала грандиозный концерт.

Алла Борисовна Пугачева уже не раз «прощалась» с поклонниками своего творчества и твердо заявляла, что больше не появится на сцене. Однако пропустить важную дату — собственный 70-летний юбилей — она никак не может. Сегодня, 17 декабря, Примадонна, ее супруг Максим Галкин и продюсер Нателла Крапивина анонсировали большой сольный концерт под названием «Алла Пугачева. Постскриптум», который состоится через 4 месяца сразу после дня рождения певицы.

При этом Алла Борисовна выразила беспокойство, что для нее это шоу будет довольно изнурительным, ведь ее энергия, как говорится, уже не та. «В жизни раз бывает 70 лет. Дай Боже сил мне на этот вечер», — так прокомментировала Пугачева опубликованную в ее микроблоге афишу концерта.

«Программа, которую представит в Кремле Пугачева, будет совсем новая. Старых песен будет мало — не больше трех. Алла Борисовна уже начала репетировать», — цитирует газета «Комсомольская правда» друзей певицы.

Текст: Мария Мельникова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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