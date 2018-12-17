«В жизни раз бывает 70 лет»: Алла Пугачева вернется на сцену в честь юбилея

При этом Алла Борисовна выразила беспокойство, что для нее это шоу будет довольно изнурительным, ведь ее энергия, как говорится, уже не та. «В жизни раз бывает 70 лет. Дай Боже сил мне на этот вечер», — так прокомментировала Пугачева опубликованную в ее микроблоге афишу концерта.

«Программа, которую представит в Кремле Пугачева, будет совсем новая. Старых песен будет мало — не больше трех. Алла Борисовна уже начала репетировать», — цитирует газета «Комсомольская правда» друзей певицы.