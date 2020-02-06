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В WADA пояснили, почему чемпионат мира по футболу в Катаре может пройти без сборной России

ЧМ — 2022 по футболу входит в число крупных международных спортивных мероприятий, от которых российских спортсменов отстранили на четыре года.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало решение об отстранении российских футболистов от участия в чемпионате мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году. Мировое первенство входит в перечень крупных спортивных событий, куда россиянам закрыли вход на ближайшие четыре года, сообщают РИА «Новости».

В декабре 2019-го глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор сообщил, что решение не распространяется на отборочные туры чемпионата мира, но, если сборная России выйдет в финал, то в Катаре команда должна будет выходить на поле под нейтральным флагом.

Фото: EAST NEWS

Напомним, WADA в декабре прошлого года согласилось с рекомендациями комитета по соответствию отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, в том числе Олимпийских и Паралимпийские играх. Запрет будет действовать четыре года. Тогда обратили внимание, что «чистым» спортсменам предоставят возможность защищать честь страны, но под нейтральным флагом. И, если россияне будут побеждать, гимн страны во время награждения звучать не будет.

Скандал разгорелся после того, как РУСАДА признали не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. Решения вступят в силу, если их подтвердит Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне после разбирательств по делу WADA и РУСАДА.

Фото: East News

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