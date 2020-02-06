В WADA пояснили, почему чемпионат мира по футболу в Катаре может пройти без сборной России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало решение об отстранении российских футболистов от участия в чемпионате мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году. Мировое первенство входит в перечень крупных спортивных событий, куда россиянам закрыли вход на ближайшие четыре года, сообщают РИА «Новости».

В декабре 2019-го глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор сообщил, что решение не распространяется на отборочные туры чемпионата мира, но, если сборная России выйдет в финал, то в Катаре команда должна будет выходить на поле под нейтральным флагом.