Композитор Евгений Крылатов ушел из жизни в возрасте 85 лет

«Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония. О месте и времени прощания будет известно позднее», - приводит ее слова агентство.

Евгений Павлович Крылатов написал музыку к 160 фильмам и мультфильмам. Среди них «Чародеи», «Трое из Простоквашино», «Умка», « Приключения электроника» и многие-многие другие.