Композитор Евгений Крылатов ушел из жизни в возрасте 85 лет

В Москве ушел из жизни композитор Евгений Крылатов, песни которого знают миллионы людей. О том, что народный артист РФ скончался, сообщила его дочь Мария Крылатова, передает агентство ТАСС.
Фото: Starface
«Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония. О месте и времени прощания будет известно позднее», - приводит ее слова агентство.
Евгений Павлович Крылатов написал музыку к 160 фильмам и мультфильмам. Среди них «Чародеи», «Трое из Простоквашино», «Умка», « Приключения электроника» и многие-многие другие.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Starface
Видео: youtube.com/ Мультики студии Союзмультфильм
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