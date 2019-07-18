В США закрыли уголовное дело против Кевина Спейси

Прокуратура США закрыла уголовное дело, возбужденное в отношении Кевина Спейси. 21-летний Уильям Литтл утверждал, что в 2016 году подвергся сексуальным домогательствам со стороны актера. В июне Литтл отказался от отказался от гражданского иска.

Уильям воспользовался правом не свидетельствовать против себя и отказался давать показания по поводу смс в своем телефоне. Защита утверждала, что сообщения удалили. Литтл, якобы, сразу после происшествия отправил несколько смс матери и друзьям. Сообщения были главной уликой, но мать молодого человека перед тем, как отдать гаджет полиции, стерла их.