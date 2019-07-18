В США закрыли уголовное дело против Кевина Спейси

Прокуратура США закрыла уголовное дело, возбужденное в отношении Кевина Спейси. 21-летний Уильям Литтл утверждал, что в 2016 году подвергся сексуальным домогательствам со стороны актера. В июне Литтл отказался от отказался от гражданского иска.
Уильям воспользовался правом не свидетельствовать против себя и отказался давать показания по поводу смс в своем телефоне. Защита утверждала, что сообщения удалили. Литтл, якобы, сразу после происшествия отправил несколько смс матери и друзьям. Сообщения были главной уликой, но мать молодого человека перед тем, как отдать гаджет полиции, стерла их.
Фото: EAST NEWS
В 2016 году бывшая ведущая новостей Хизер Унру рассказывала, что Кевин Спейси на вечеринке приставал к ее сыну, которому в то время было 18 лет. Актер отвергал предъявленные обвинения в нападении – за это ему грозило два с половиной года тюрьмы.
Скандалы вокруг Спейси начались, когда звезда сериала Star Trek Энтони Рэппа сообщил, что пьяный актер пытался его соблазнить. Юноше было всего 14 лет. Спейси заявил, что не помнит происшествия, но извинился перед Рэппом.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Kinopoisk.ru, Getty Images, East news, кадры из фильмов
Видео: youtube.com/ NBC News
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