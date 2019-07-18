logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

В США закрыли уголовное дело против Кевина Спейси

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Дело против Спейси закрыли

Фото: Getty Images
Актера обвиняли в сексуальных домогательствах.

Прокуратура США закрыла уголовное дело, возбужденное в отношении Кевина Спейси. 21-летний Уильям Литтл утверждал, что в 2016 году подвергся сексуальным домогательствам со стороны актера. В июне Литтл отказался от отказался от гражданского иска.

Уильям воспользовался правом не свидетельствовать против себя и отказался давать показания по поводу смс в своем телефоне. Защита утверждала, что сообщения удалили. Литтл, якобы, сразу после происшествия отправил несколько смс матери и друзьям. Сообщения были главной уликой, но мать молодого человека перед тем, как отдать гаджет полиции, стерла их.

Кевин Спейси с адвокатом

Фото: EAST NEWS

В 2016 году бывшая ведущая новостей Хизер Унру рассказывала, что Кевин Спейси на вечеринке приставал к ее сыну, которому в то время было 18 лет. Актер отвергал предъявленные обвинения в нападении – за это ему грозило два с половиной года тюрьмы.

Скандалы вокруг Спейси начались, когда звезда сериала Star Trek Энтони Рэппа сообщил, что пьяный актер пытался его соблазнить. Юноше было всего 14 лет. Спейси заявил, что не помнит происшествия, но извинился перед Рэппом.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Kinopoisk.ru, Getty Images, East news, кадры из фильмов

Видео: youtube.com/ NBC News

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!