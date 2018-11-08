«В слезах, которые скрывала от всех»: Светлана Лобода наконец откровенно рассказала о личном

Недавно певица Светлана Лобода была вынуждена согласиться на срочную операцию на почках после того, как на репетиции своих московских шоу внезапно потеряла сознание от резкой боли в спине. Звезда успокоила поклонников, написав большой пост в своем микроблоге, но выяснилось, что свои настоящие эмоции звезда все же скрыла. Их она показала в откровенном телеинтервью Андрею Малахову.

«Эксклюзивное часовое интервью с невероятным домашним видео @lobodaofficial о том, что ей пришлось пережить за последние 2 недели в больнице, о родах в США (да, она рожала сама), об отце дочери, о новых песнях и о воскресных службах в храме...» — написал ведущий в своем Instagram, опубликовав анонс нового эпизода передачи с участием Лободы.