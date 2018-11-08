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«В слезах, которые скрывала от всех»: Светлана Лобода наконец откровенно рассказала о личном

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Лобода

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36-летняя Светлана Лобода честно и эмоционально побеседовала с ведущим шоу «Прямой эфир» Андреем Малаховым.

Недавно певица Светлана Лобода была вынуждена согласиться на срочную операцию на почках после того, как на репетиции своих московских шоу внезапно потеряла сознание от резкой боли в спине. Звезда успокоила поклонников, написав большой пост в своем микроблоге, но выяснилось, что свои настоящие эмоции звезда все же скрыла. Их она показала в откровенном телеинтервью Андрею Малахову.

«Эксклюзивное часовое интервью с невероятным домашним видео @lobodaofficial о том, что ей пришлось пережить за последние 2 недели в больнице, о родах в США (да, она рожала сама), об отце дочери, о новых песнях и о воскресных службах в храме...» — написал ведущий в своем Instagram, опубликовав анонс нового эпизода передачи с участием Лободы.

Во время беседы Светлана не могла сдержать слез, делясь своими переживаниями и ощущениями до и после операции. Также звезда обещала показать редкие кадры, сделанные во время второй беременности, и дала понять, что наконец расскажет об отце маленькой Тильды (напомним, ходят слухи, что им является солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, забравший блондинку из больницы в Москве).

Подробности — уже этим вечером. Passion.ru держит руку на пульсе событий.

Фото и видео: Instagram

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