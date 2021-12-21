Власти Шотландии решили помиловать 4000 ведьм, казненных более 300 лет назад

Как сообщает Times, на момент действия шотландского «Закона о колдовстве» были казнены около четырех тысяч человек, 85% которых были женского пола. Этой участи подвергались люди, обладающие сверхъестественными способностями, и также те, кто имел с ними какую-либо связь.

Согласно новому законопроекту, предложенному адвокатом и руководителем «Ведьм Шотландии» Клэр Митчелл, планируется посмертно помиловать и «очистить» имена жертв так называемых охотников на ведьм. После принятия данного закона правительство страны собирается принести официальные извинения, а также установить памятник погибшим.

Соответствующие нововведения должны быть приняты летом 2022 года, отмечается в издании. В свою очередь, депутат шотландского парламента Натали Дон считает, что решение о помиловании невинных жертв является правильным.