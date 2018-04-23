В Сети появилось первое фото новорожденного принца

Сегодня в британской королевской семье произошло долгожданное событие! Герцогиня Кэтрин в третий раз стала мамой. В одном из элитных госпиталей Лондона супруга принца Уильяма родила мальчика.
Несколько минут назад в Instagram-аккаунте Кенсингтонского дворца появилось первое фото с новорожденным принцем.
Старшие дети пары — 4-летний принц Джордж и 2-летняя принцесса Шарлотта пришли в госпиталь вместе с папой, чтобы приветствовать новорожденного брата.
Поздравляем счастливых родителей!
Фото: instagram, globallookpress, gettyimages