В Сети появилось первое фото новорожденного принца

Сегодня в британской королевской семье произошло долгожданное событие! Герцогиня Кэтрин в третий раз стала мамой. В одном из элитных госпиталей Лондона супруга принца Уильяма родила мальчика.

Несколько минут назад в Instagram-аккаунте Кенсингтонского дворца появилось первое фото с новорожденным принцем.