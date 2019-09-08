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В Сети обсуждают предполагаемые дату и место свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Фото: Starface

Появилась информация, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу уже через несколько дней.

Еще в июле ряд российских СМИ сообщил, что актер и режиссер Федор Бондарчук сделал предложение руки и сердца давней возлюбленной, молодой актрисе Паулине Андреевой, и свадьба была намечена на сентябрь. Впрочем, никаких подробностей тогда не последовало, но сейчас стало известно, что торжество состоится 17 сентября в Санкт-Петербурге.

Об этом рассказали сразу несколько Telegram-каналов, причем говорят, что Федор и Паулина уже расписались официально в присутствии двадцати самых близких родных и друзей, а саму свадьбу решили сыграть позже.

Напомним, Бондарчук и Андреева стали появляться вместе в свете в 2016 году, после расставания режиссера с экс-супругой Светланой Бондарчук. Новая возлюбленная Федора смогла найти общий язык с родственниками Федора Сергеевича, а вот со Светланой они не общаются. Правда, на недавней свадьбе общих друзей, Резо Гигинеишвили и Надежды Оболенцевой, Светлана и Паулина сидели за соседними столами и позже, по сообщениям нескольких очевидцев, даже перекинулись несколькими фразами.

Текст: Мария Мельникова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press, Starface

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