В Сети обсуждают письмо Олега Табакова с фамилией его преемника на посту МХТ
Через несколько часов после появления печальных новостей об уходе из жизни Олега Табакова кинокритик Дмитрий Савельев опубликовал на своих страницах в соцсетях письмо-завещание актера и режиссера. Сейчас оно уже удалено из Сети, но, по слухам, в нем указано, кто сменит Олега Павловича на посту руководителя МХТ имени Чехова.
Преемником Табакова называют его бывшего помощника Евгения Писарева. Сейчас он возглавляет МДТ имени Пушкина.
Впрочем, сам Евгений уже высказался по поводу информации о своем предполагаемом новом назначении. «Что касается якобы моей кандидатуры на должность художественного руководителя МХТ, я доволен своим местом, и не хотел бы его покидать. Думаю, что это письмо — недоразумение или глупость», — заявил Писарев в интервью «Вечерней Москве».
Тем временем стало известно, что прощание с Олегом Табаковым пройдет 15 марта в МХТ. Затем артист будет похоронен на московском Новодевичьем кладбище.
Фото: Global Look Press