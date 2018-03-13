Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

В Сети обсуждают письмо Олега Табакова с фамилией его преемника на посту МХТ

1 / 10
Олег Табаков
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Вчера днем не стало народного артиста России Олега Павловича Табакова. А через несколько часов в Рунете появилось якобы подлинное письмо-завещание актера и режиссера.

Через несколько часов после появления печальных новостей об уходе из жизни Олега Табакова кинокритик Дмитрий Савельев опубликовал на своих страницах в соцсетях письмо-завещание актера и режиссера. Сейчас оно уже удалено из Сети, но, по слухам, в нем указано, кто сменит Олега Павловича на посту руководителя МХТ имени Чехова.

Преемником Табакова называют его бывшего помощника Евгения Писарева. Сейчас он возглавляет МДТ имени Пушкина.

Впрочем, сам Евгений уже высказался по поводу информации о своем предполагаемом новом назначении. «Что касается якобы моей кандидатуры на должность художественного руководителя МХТ, я доволен своим местом, и не хотел бы его покидать. Думаю, что это письмо — недоразумение или глупость», — заявил Писарев в интервью «Вечерней Москве».

Тем временем стало известно, что прощание с Олегом Табаковым пройдет 15 марта в МХТ. Затем артист будет похоронен на московском Новодевичьем кладбище.

Фото: Global Look Press

Гороскоп