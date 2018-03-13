В Сети обсуждают письмо Олега Табакова с фамилией его преемника на посту МХТ

Через несколько часов после появления печальных новостей об уходе из жизни Олега Табакова кинокритик Дмитрий Савельев опубликовал на своих страницах в соцсетях письмо-завещание актера и режиссера. Сейчас оно уже удалено из Сети, но, по слухам, в нем указано, кто сменит Олега Павловича на посту руководителя МХТ имени Чехова.

Преемником Табакова называют его бывшего помощника Евгения Писарева. Сейчас он возглавляет МДТ имени Пушкина.