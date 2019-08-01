В Сети обсуждают новый роман Риты Дакоты: «Девушки начали уходить от смазливых к мужественным»

Спустя год после развода с 27-летним музыкантом Владом Соколовским 29-летняя певица Рита Дакота, похоже, решилась на новые отношения. Светские сплетники сообщили о ее романе с 34-летним чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гурковым. С белорусским спортсменом ее связывали романтические отношения, которые закончились около десяти лет назад.

«Звезда пока не спешит выкладывать совместные селфи, но, по информации наших источников, их не раз замечали в Минске, гуляющими с дочерью Риты Мией», — пишет Super.