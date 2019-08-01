В Сети обсуждают новый роман Риты Дакоты: «Девушки начали уходить от смазливых к мужественным»

Спустя год после развода с 27-летним музыкантом Владом Соколовским 29-летняя певица Рита Дакота, похоже, решилась на новые отношения. Светские сплетники сообщили о ее романе с 34-летним чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гурковым. С белорусским спортсменом ее связывали романтические отношения, которые закончились около десяти лет назад.
«Звезда пока не спешит выкладывать совместные селфи, но, по информации наших источников, их не раз замечали в Минске, гуляющими с дочерью Риты Мией», — пишет Super.
«Это очень хорошо. А то целый год инстаграм терпел ее сопливые посты», «Очень хорошая новость», «В последнее время девушки начали уходить от таких смазливеньких мальчиков вроде Влада и тянуться к более мужественным представителям противоположного пола», «Красотка она достойна лучшего», «Пусть будет счастлива) Она это заслужила», «Где-то рыдает один Соколовский», — обсуждают подписчики страницы издания.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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