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В Сети обсуждают новый роман Риты Дакоты: «Девушки начали уходить от смазливых к мужественным»

Светские сплетники сообщили о романе 29-летней Риты Дакоты и 34-летнего Виталия Гуркова.

Спустя год после развода с 27-летним музыкантом Владом Соколовским 29-летняя певица Рита Дакота, похоже, решилась на новые отношения. Светские сплетники сообщили о ее романе с 34-летним чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гурковым. С белорусским спортсменом ее связывали романтические отношения, которые закончились около десяти лет назад.

«Звезда пока не спешит выкладывать совместные селфи, но, по информации наших источников, их не раз замечали в Минске, гуляющими с дочерью Риты Мией», — пишет Super.

«Это очень хорошо. А то целый год инстаграм терпел ее сопливые посты», «Очень хорошая новость», «В последнее время девушки начали уходить от таких смазливеньких мальчиков вроде Влада и тянуться к более мужественным представителям противоположного пола», «Красотка она достойна лучшего», «Пусть будет счастлива) Она это заслужила», «Где-то рыдает один Соколовский», — обсуждают подписчики страницы издания.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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