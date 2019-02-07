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В семье биатлониста Антона Шипулина родилась дочь

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Антон Шипулин с новорожденной дочкой и женой

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31-летний спортсмен стал отцом во второй раз.

Сегодня, 7 февраля, известный биатлонист и олимпийский чемпион Антон Шипулин празднует важное семейное событие — появление на свет дочери. Молодой человек присутствовал при родах супруги и рассказал об этом в своем Instagram, выложив фото прямо из больничной палаты.

«Сегодня в нашей семье еще одно чудо! И зовут ее Мира 3634гр. и 55 см. Это невороятное чувство присутствовать на родах и быть рядом в такой момент. Спасибо любимой жене @shipulina_luiza за дочку», — признался Антон (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Дважды мама Луиза Шипулина тоже уже поделилась эмоциями в своем микроблоге: «В нашей семье появилась лапочка-дочка! Господи, благодарю! Это поистине Чудо, Волшебство как хотите называйте!❤ Спасибо моему мужу, нашим родителям и близким». У пары подрастает также 3-летний сын Дима.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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