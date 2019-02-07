В семье биатлониста Антона Шипулина родилась дочь

Сегодня, 7 февраля, известный биатлонист и олимпийский чемпион Антон Шипулин празднует важное семейное событие — появление на свет дочери. Молодой человек присутствовал при родах супруги и рассказал об этом в своем Instagram, выложив фото прямо из больничной палаты.

«Сегодня в нашей семье еще одно чудо! И зовут ее Мира 3634гр. и 55 см. Это невороятное чувство присутствовать на родах и быть рядом в такой момент. Спасибо любимой жене @shipulina_luiza за дочку», — признался Антон (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).