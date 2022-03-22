В Румынии зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа H5N1

В результате вспышки птичьего гриппа погибли 6770 птиц, а также было принято решение уничтожить оставшиеся 34 000 особей, которые могут быть источником инфекции. Данные действия были осуществлены для того, чтобы снизить риски распространения вирусного заболевания.

Как передает «Газета.ru», последняя вспышка H5N1 была зарегистрирована в декабре прошлого года. На тот момент она убила более 2000 журавлей в Израиле. Причем она была гораздо сильнее прочих вспышек птичьего гриппа, которые в данной стране происходят ежегодно.

Птичий грипп характеризуется как острое инфекционное заболевание птиц. Ему подвержены многие животные, от которых могут заразиться люди. В таком случае инкубационный период в среднем составляет 2-3 дня, после чего возникают выраженные симптомы. Среди них оказываются следующие проявления: повышение температуры, боли в теле, нарушения в работе ЖКТ и прочее. Причем состояние может ухудшаться вплоть до поражения нервной системы, почек или печени.