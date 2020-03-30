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«В России такого не будет»: Елена Малышева объяснила, почему в Италии высокая смертность от коронавируса

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Елена Малышева

Фото: Instagram Елены Малышевой

Ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!» Елена Малышева успокоила соотечественников.

59-летняя Елена Малышева — не только одна из самых известных телеведущих, словам которой доверяют постоянные зрители «Первого канала». Она — врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Сегодня Елена высказалась по актуальному вопросу: она объяснила, почему в Италии отмечена рекордно высокая смертность от коронавируса, успокоив читателей своего блога.

«Почему в Италии такая высокая смертность от COVID19? 1) Итальянцы – самая старая популяция в Европе. Более 23% жителей этой страны старше 65 лет. А именно для этой возрастной группы COVID19 особенно страшен. 2) Тест на COVID19 делали только людям с тяжелых течением болезни. В результате смертность в Италии выросла до 7,2%. В Южной Корее, где тестировали всех, смертность не более 1%. 3) Неправильное фиксирование причин смерти. В Италии, всех у кого нашли коронавирус зачисляли в группу умерших от коронавируса. Не зависимо от того, что причины смерти были совершенно другими. Например, человек умер от инфаркта миокарда. Но, если у него нашли коронавирус, его считали умершим от инфаркта миокарда. Все это привело к тому, что смертность в Италии очень высокая. Реальные цифры гораздо ниже. Я уверена, что в России такого не будет», — написала она.

Согласны с Еленой?

Фото и видео: Instagram

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