В России подросткам могут запретить аборты без согласия родителей

Власти планируют запретить несовершеннолетним 15-18 лет совершать аборты без согласия родителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Соответствующий документ с поручением направили на проработку Минздраву.

«Минздраву России проработать вопросы и представить предложения о целесообразности введения запрета на выполнение аборта несовершеннолетним 15-18 лет без согласия родителей (законных представителей)», – указано в документе.

Представители Министерства здравоохранения России подчеркивают, число случаев прерываний беременности за последние пять лет в России уменьшилось на 34%. В ведомстве полагают, что причиной тому стали, в том числе такие меры, как «недели тишины». Речь о том случае, когда женщина, захотевшая прервать свою беременность, отправляется в кабинет медико-социальной помощи.

Кроме этого, предлагается переименовать лист информированного согласия при проведении аборта на «лист сохранения беременности» вместо «листа прерывания беременности».

В сентябре глава госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о подготовке предложений о поддержке покупки квартир большой площади для роста рождаемости. По его словам, среди всех строящихся квартир в России однокомнатные занимают 53%, хотя потребность в больших квартирах значительно больше.