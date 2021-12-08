В России планируют запретить одноразовую посуду и цветной пластик уже в 2023 году

Об этом Виктория Абрамченко рассказала журналистам 7 декабря, во вторник. «Мы по-прежнему говорим о том, что запрет будет в отношении, например, одноразовой посуды или неперерабатываемого цветного пластика, то есть здесь ничего не поменялось», — заявила она.

Список из 28 одноразовых пластиковых товаров и упаковки, которые рекомендованы к запрету в стране, ранее подготовила компания «Российский экологический оператор» (РЭО), отметили в ТАСС. Нововведение коснется пластиковых трубочек, крышек от стаканов, капсул от кофе, ватных палочек, непрозрачных и цветных бутылок из ПЭТ (термопластичного полиэфира), коробок и пачек для табачной продукции, блистерных упаковок (кроме лекарств), упаковок для куриных и перепелиных яиц, нескольких видов пакетов (дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет, сумка-сетка для овощей и фруктов) и, разумеется, тарелок, стаканов и столовых приборов.