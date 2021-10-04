Роспотребнадзор прокомментировал слова Поповой об отмене массовых мероприятий в России

«По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», — сказала Попова.

По сообщениям Роспотребнадзора дополнительных ограничений не вводилось, каждый регион сам устанавливает нормы и правила, согласно текущей ситуации.

Третий день подряд в стране фиксируется более 25 тыс. заболевших. За последние сутки выявили 25 781 новый случай.

По сообщениям властей, в России наблюдается крайне тяжелая ситуация с коронавирусов, а в 12 регионах число заболевших увеличивается значительно быстрее, чем в остальных.

Мэр столицы Сергей Собянин призвал ужесточить контроль над соблюдением санитарных норм.

Попова отметила, что сейчас в стране нет ни одной области, где можно проводить мероприятия численностью более 3 тыс. человек. А от 1 до 3 тыс только в двух регионах.