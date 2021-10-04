Роспотребнадзор прокомментировал слова Поповой об отмене массовых мероприятий в России
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
«По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», — сказала Попова.
По сообщениям Роспотребнадзора дополнительных ограничений не вводилось, каждый регион сам устанавливает нормы и правила, согласно текущей ситуации.
Третий день подряд в стране фиксируется более 25 тыс. заболевших. За последние сутки выявили 25 781 новый случай.
По сообщениям властей, в России наблюдается крайне тяжелая ситуация с коронавирусов, а в 12 регионах число заболевших увеличивается значительно быстрее, чем в остальных.
Мэр столицы Сергей Собянин призвал ужесточить контроль над соблюдением санитарных норм.
Попова отметила, что сейчас в стране нет ни одной области, где можно проводить мероприятия численностью более 3 тыс. человек. А от 1 до 3 тыс только в двух регионах.
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