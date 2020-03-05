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В России больничные и декретные отпуска будут оплачивать по-новому?

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Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look press

В «Единой России» и других фракциях готовы поддержать изменения в законодательстве, чтобы усовершенствовать систему выплат.

В 2021 году в России может измениться система оплаты больничных листов, очередных и декретных отпусков. В случае, если поправки в закон примут, то выплаты будет производить Фонд социального страхования, а не работодатели, сообщают «Известия».

Документ рассмотрят в декабре 2020 года, и его уже готовы поддержать основные фракции. Однако глава российского профсоюзного движения Михаил Шмаков уверен, что распространять инициативу на всю страну еще рано, так как содержание законопроекта профсоюзам пока не известно.

Фото: Nikolay Titov/ Global Look press

Законодатели своей инициативой хотят обеспечить гарантированное получение россиянами страховых выплат и обеспечить правильность расчета их размеров. В законопроекте говорится, что все положенные компенсации, пособия и отпуска сверх установленных Трудовым кодексом, выплачивались непосредственно будет выплачивать ФСС.

Парламентарии поясняют: инициатива влечет ряд преимуществ. Так, у работодателя может не оказаться денег для выплат, и граждане будут чувствовать себя спокойней. Сейчас многие боятся идти на законный больничный и оформлять лист временной нетрудоспособности, а также уходить в декрет, боясь неприятностей на работе.

Напомним, что декретный отпуск в России самый длинный в мире — 29 месяцев. Молодые мамы могут находиться в декрете до того, как ребенку исполнится три года.

Фото: Konstantin Kokoshkin, Nikolay Titov, Alexander Legky/ Global Look press

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