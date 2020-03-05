В России больничные и декретные отпуска будут оплачивать по-новому?

В 2021 году в России может измениться система оплаты больничных листов, очередных и декретных отпусков. В случае, если поправки в закон примут, то выплаты будет производить Фонд социального страхования, а не работодатели, сообщают «Известия».

Документ рассмотрят в декабре 2020 года, и его уже готовы поддержать основные фракции. Однако глава российского профсоюзного движения Михаил Шмаков уверен, что распространять инициативу на всю страну еще рано, так как содержание законопроекта профсоюзам пока не известно.