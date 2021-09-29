В ПФР рассказали всю правду об обещанных в СМИ прибавках к пенсии с 1 октября

В ПФР сообщили, что прибавка к пенсии перечисленной категории граждан не привязана к определенным датам, например, 1 октября, как заверяют СМИ, и осуществляется при наступлении соответствующих обстоятельств.

Так, увеличение суммы выплаты для людей от 80 лет происходит со дня достижения данного возраста и начисляется автоматически в размере 6 044,48 рублей. Что касается граждан с северным стажем, таким людям требуется подать соответствующее заявление с подтверждающими документами в Пенсионный фонд, тогда выплаты пересчитают со следующего месяца и увеличат на 9 000 рублей. Об этом сообщили в «Агентстве бизнес новостей».