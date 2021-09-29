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В ПФР рассказали всю правду об обещанных в СМИ прибавках к пенсии с 1 октября
В Пенсионном фонде России прокомментировали информацию некоторых СМИ о новых выплатах пожилым гражданам с 1 октября 2021 года. По данным ряда изданий, в октябре пенсионеры старше 80 лет и граждане, отработавшие 15-20 лет в районах Крайнего Севера, получат доплату к пенсии в размере 6 044 рублей и 9 000 рублей соответственно.
В ПФР сообщили, что прибавка к пенсии перечисленной категории граждан не привязана к определенным датам, например, 1 октября, как заверяют СМИ, и осуществляется при наступлении соответствующих обстоятельств.
Так, увеличение суммы выплаты для людей от 80 лет происходит со дня достижения данного возраста и начисляется автоматически в размере 6 044,48 рублей. Что касается граждан с северным стажем, таким людям требуется подать соответствующее заявление с подтверждающими документами в Пенсионный фонд, тогда выплаты пересчитают со следующего месяца и увеличат на 9 000 рублей. Об этом сообщили в «Агентстве бизнес новостей».
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