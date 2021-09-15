В ПФР назвали способ получать пенсию супруга и сообщили, выгодно ли это

Об этом сообщили на сайте Пенсионного фонда России (ПФР) и напомнили, что не всегда переход на пенсию супруга может быть выгодным.

В первую очередь фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости, поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа или жены, сообщили в ведомстве. Кроме того, при переходе на пенсию покойного супруга гражданин не получит дополнительные выплаты, например за северный или сельский стаж, и не повысит ежемесячный доход при достижении 80-летнего возраста.

«Вместе с тем, для назначения пенсии по случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти умершего или утрата источника средств к существованию. Работающие овдовевшие пенсионеры не будут иметь право на установление пенсии по случаю потери кормильца», — сообщили в ПФР.

Между тем человек имеет право в любое время изменить свой выбор и снова перейти на пенсию по старости. Пенсия будет назначена с даты подачи заявления в Пенсионный фонд.