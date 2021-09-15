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В ПФР назвали способ получать пенсию супруга и сообщили, выгодно ли это

Согласно законодательству РФ в случае смерти одного из пожилых супругов, вдова или вдовец может претендовать на пенсию покойного, если она выше собственной. Право перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста или признан инвалидом, то есть считается нетрудоспособным.
В ПФР назвали способ получать пенсию супруга и сообщили, выгодно ли это

Об этом сообщили на сайте Пенсионного фонда России (ПФР) и напомнили, что не всегда переход на пенсию супруга может быть выгодным.

В первую очередь фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости, поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа или жены, сообщили в ведомстве. Кроме того, при переходе на пенсию покойного супруга гражданин не получит дополнительные выплаты, например за северный или сельский стаж, и не повысит ежемесячный доход при достижении 80-летнего возраста.

«Вместе с тем, для назначения пенсии по случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти умершего или утрата источника средств к существованию. Работающие овдовевшие пенсионеры не будут иметь право на установление пенсии по случаю потери кормильца», — сообщили в ПФР.

Между тем человек имеет право в любое время изменить свой выбор и снова перейти на пенсию по старости. Пенсия будет назначена с даты подачи заявления в Пенсионный фонд.

Фото: freepik.com