В Петербурге нашли мертвым 30-летнего рэпера Энди Картрайта — жена пыталась избавиться от его тела
Фото: www.instagram.com/kkkartrait/
В Санкт-Петербурге обнаружили расчлененное тело 30-летнего рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), сообщает Mash на Мойке. По подозрению в преступлении задержали супругу погибшего Марину. По ее словам, супруг скончался четыре дня назад от передозировки запрещенными веществами. Она не хотела, чтобы у мужа была такая бесславная причина смерти, и она не придумала ничего лучше, как разделить тело супруга на части. Но избавиться от него она не смогла.
На четвертый день она позвонила адвокату и сообщила о случившемся. Правозащитник сам обратился в правоохранительные органы.
Странным делом занимается полиция, а судмедэксперты устанавливают точную причину смерти рэпера, чтобы подтвердить или опровергнуть слова его вдовы.
Фото и видео: Instagram Энди Картрайта
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