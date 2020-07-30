В Петербурге нашли мертвым 30-летнего рэпера Энди Картрайта — жена пыталась избавиться от его тела

В Санкт-Петербурге обнаружили расчлененное тело 30-летнего рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), сообщает Mash на Мойке. По подозрению в преступлении задержали супругу погибшего Марину. По ее словам, супруг скончался четыре дня назад от передозировки запрещенными веществами. Она не хотела, чтобы у мужа была такая бесславная причина смерти, и она не придумала ничего лучше, как разделить тело супруга на части. Но избавиться от него она не смогла.

На четвертый день она позвонила адвокату и сообщила о случившемся. Правозащитник сам обратился в правоохранительные органы.

Странным делом занимается полиция, а судмедэксперты устанавливают точную причину смерти рэпера, чтобы подтвердить или опровергнуть слова его вдовы.