В Оренбургской области жестоко убиты 3 студентки: что известно о жертвах и подозреваемом

Согласно данным Следственного комитета РФ по Оренбургской области, сегодня, 30 сентября, в 04:45 часов по местному времени (в 2:45 мск) после тушения пожара в квартире обнаружили тела двух девушек, а во дворе дома позже нашли еще один труп женщины с аналогичными телесными повреждениями. Предполагается, что местонахождение третьей жертвы объясняется тем, что девушке удалось вырваться и она попыталась спастись, но убийца мог догнать ее во дворе. В СК сообщили о многочисленных колото-резаных ранах в области грудной клетки и живота у убитых.

По результатам проверки сообщения о насильственной смерти троих человек возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). На месте происшествия ведутся следственные действия и выясняются обстоятельства происшествия.

Сообщается, что убитыми оказались студентки местного медицинского колледжа, в учебном учреждении им дали положительную характеристику. 17-летняя Айгиза Ушеткулова, 18-летняя Адиля Каримова и 19-летняя Зульфия Санкина были уроженками Башкирии и вместе проживали на съемном жилье. По словам их арендодателя, девушки снимали у него квартиру на протяжении двух лет, за это время на них не поступало никаких жалоб.

В Сети начали распространять информацию о подозреваемом, якобы им оказался 18-летний Анвар Сингизов. Однако он заявил, что не виновен в убийстве, поскольку уже несколько недель он находится в Уфе (в 600 километрах от Гая), а также давно не поддерживал связь с девушками. Как сообщает «Лента.ру», сотрудники правоохранительных органов разыскивали не Анвара, а его брата, 23-летнего Ильнара, который состоял в близких отношениях с одной из погибших.