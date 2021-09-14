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В ООН напомнили о неравенстве полов: женщины обладают 75% прав мужчин
Как сообщает генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, на сегодняшний день женщины по всему миру имеют всего 75% прав мужчин, а также систематически лишены возможностей и социальной защиты. Генсек поделился своим мнением о несправедливом распределении прав между полами в социальных сетях и призвал приложить дополнительные усилия для обеспечения равноправия мужчин и женщин.
«Обеспечение равных прав и возможностей для женщин и девочек — это единственная наиболее эффективная мера, которую мы можем предпринять для создания более стабильных, мирных и процветающих обществ», — написал генеральный секретарь. Передали слова Антониу Гутерриша в соответствующем материале общественно-политического интернет-издания «Свободная пресса».
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