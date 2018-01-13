Пьяная девочка без одежды гуляла одна по заснеженным улицам Омска.

В Омске, где на данный момент держатся стабильно низкие температуры и идет снег, была найдена пятилетняя девочка без одежды. Ее встретили прохожие на одной из улиц и отвели в полицейский участок.

«Проверяя информацию, сотрудники полиции опознали в маленькой девочке дочь местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Мужчину полицейские обнаружили спящим дома в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Омску.

Несмотря на то что у мужчины были проблемы с алкоголем и конфликты с законом, семья не состояла на учете. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова сообщила РИА «Новости», что ребенок не посещал детский сад.

Ребенок пробыл вне дома не менее часа. В медицинском учреждении, куда малышку направили, выяснилось, что она была пьяна. В крови девочки обнаружено 0,3 промилле алкоголя.

Отцу девочки предъявлены обвинения по статьям 5.35 и 20.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Фото: globallookpress