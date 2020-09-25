В Москве неизвестный угнал автомобиль с женщиной и грудным ребенком в салоне

Инцидент произошел днем в пятницу, 25 сентября. Мужчина избил водителя Lexus и угнал его машину с женой и грудным ребенком в салоне, передает РЕН ТВ. Полиция объявила план «Перехват». О местонахождении матери и ребенка сейчас ничего не известно. Информацию об угоне проверяют правоохранительные органы.

Похожий случай произошел в августе 2019 года в Красноярском крае. 35-летний мужчина в Солонцах поссорился со своей сожительницей и ушел из ее дома. Во дворе он увидел заведенный автомобиль с ключами зажигания. Уже в дороге он заметил спящего на заднем сидении мальчика. Он разбудил ребенка, предложил позвонить родителям, а сам скрылся. В октябре 2019 года в Подмосковье пьяный местный житель угнал незапертый автомобиль, пока его владельцы переносили покупки в дом. В машине в этот момент спала трехлетняя девочка.

Мужчина успел уехать на 14 километров, прежде чем заметил девочку. Тогда он высадил ее на обочине и поехал дальше. Позже преступник сжег машину. Плачущего ребенка подобрала проезжавшая мимо женщина и позвонила в полицию.