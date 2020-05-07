В Москве режим самоизоляции официально продлен до 31 мая
Стало известно, что как минимум до начала лета в Москве останутся закрытыми кафе и рестораны, музеи, театры, школы, фитнес-клубы, а также предприятия торговли, сферы услуг и других непроизводственных отраслей. «Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года. Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано», — говорится в указе мэра столицы.
«Друзья, в оставшиеся праздничные дни очень важно соблюдать требования самоизоляции, а также привыкнуть к мысли о необходимости использовать защитные маски и перчатки. Чем успешнее будет реализован первый этап смягчения вынужденных ограничений, тем больше вероятность, что через краткое время мы сможем перейти ко второму и последующим этапам. И чем строже мы будем соблюдать установленные требования, чем больше будем беречь и заботиться друг о друге, тем больше у нас будет возможностей организовать нормальную городскую жизнь даже в условиях длительных ограничений», — отметил Собянин.
Фото: globallookpress / Kremlin Pool
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