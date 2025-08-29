В Москве пройдет масштабный российский фестиваль «МАРФА»

12 сентября на «Зеленом маркете» проекта «Сделано в Москве» впервые пройдет масштабный фестиваль «МАРФА», посвященный поддержке российских дизайнеров, ремесленников и предпринимателей.

Мероприятие состоится на Болотной площади, на площадке проекта «Лето в Москве». Гостей ждет уникальная интерактивная программа, VR-показы, дизайнерские шоу, выступления артистов и первая в России народная премия для маркетплейсов. Мероприятие объединит более тысячи жителей столицы и регионов, станет праздником современной российской культуры. Вход свободный.

Специально для гостей фестиваля брендом Скла’душка, под руководством Екатерины Моисеевой, разработан интерактивный маршрут «Путь солнца», пройдя по которому каждый соприкоснется с 4 сторонами света и получит подарок у Древа Рода. Здесь не обойдется без искусственного интеллекта, цифровой бот разработанный специалистами GENEDIA будет сопровождать участников от станции к станции. Визуальная часть, созданная арт-экспертами Аллой Цветковой и Лианой Казановской вовлечет в атмосферу глубинных смыслов, орнаментов и семейных символов.

На фестивале в режиме реального времени Олеся и Иван Довлатовы создадут VR-шоу и удивят зрителей своим талантом и возможностями технологий.

В течение всего дня будет работать маркет уникальных российских брендов. Можно будет познакомиться с творчеством ЛозаLAB (изделия из бумажной лозы), с картинами талантливой российской художницы Елизаветы Лиловой, с брендом натуральных травяных чаев Soul of herbs, с одеждой из хлопка InessFloks, с авторскими украшениями из фарфора от ALCHIMIA, с изделиями от Татьяны Кокоревой и модным брендом Ninushka. Каждый мастер был отобран по тематике фестиваля и представит специальную коллекцию.

Изюминкой программы станут масштабные дизайнерские показы, режиссером-постановщиком которых выступила Анастасия Евтюгина. В шоу примут участие хедлайнеры российской fashion-индустрии: Дом Моды Валентины Аверьяновой, бренд «ДушеГрея», Beautiful Criminals, «Дом Конопли» и другие. Для юных гостей продюсерский центр «ГРАНИ» Елены Скляровой подготовит специальные детские показы. Образовательная часть фестиваля будет не менее насыщенной: куратор Елена Кутырева представит деловой и культурно-просветительский лекторий с участием звездных спикеров. В их числе — Дмитрий Ковпак, Татьяна Другова, Антон Ланцов, Анастасия Лапина, представители крупных российских компаний и маркетплейсов.

В течение всего дня на площадке будут работать различные мастер-классы, развлечения от партнеров фестиваля. Кульминационной частью станет выступление российской поп-фолк группы Полынь и дискотека под диджей-сет от Киберсестриц.

В рамках фестиваля пройдет закрытый показ от итальянского дизайнера с русскими корнями. Спустя 25 лет она вернулась в Россию и создала коллекцию специально для МАРФЫ. Имя остается в секрете. Послами фестиваля стали российские блогеры, артисты и дизайнеры (Анастасия и Вячеслав Морозовы, Александр Златопольский, Анастасия Бусыгина, Екатерина Копанова, Олеся Евстигнеева и многие другие), которые проведут автограф-сессии и пообщаются со зрителями.

Впервые в России на фестивале состоится уникальное событие — премия «Народный маркетплейс страны». Такой награды еще не существовало: именно посетители фестиваля выберут лучшие бренды и продукты отечественных мастеров. Народное голосование позволит честно и открыто определить тех, кто заслуживает признания и доверия покупателей.

Главная миссия — поддержка самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которые создают оригинальные вещи, вдохновляясь историей и традициями России. Эти мастера сохраняют культурное наследие страны и одновременно формируют новое лицо российской моды — стильное, современное, конкурентоспособное.

«МАРФА» — это про объединение. Здесь найдут свое место молодые бренды и крупные блогеры, семьи с детьми и молодежь, ищущая вдохновения. Фестиваль станет площадкой, где люди смогут почувствовать гордость за российскую культуру и бренды, а также провести время вместе — с семьей, друзьями и близкими.