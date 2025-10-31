В Москве пройдет фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов

Фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов пройдет в Москве в 13-й раз.

По оценкам экспертов, в России сегодня живет около 3,6 миллиона бездомных животных. Только в приютах сегодня содержится более 170 тысяч собак и кошек, и многим из них так и не удается обрести дом.

2 и 3 ноября в Москве на территории Хлебозавода состоится благотворительный фестиваль WOOF. Это событие помогает бездомным животным обрести дом, а людям — найти настоящих друзей. Фестиваль проводится при поддержке Фонда Президентских грантов.

На фестивале будут представлены 300 собак и кошек из приютов, готовых стать частью вашей семьи. Все питомцы здоровы, стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта. В уютной атмосфере фестиваля они будут ждать встречи с будущими хозяевами.

Фестиваль WOOF — это история больших достижений. С 2016 года фонд «Ника» провел в Москве уже 12 фестивалей, благодаря которым 1464 животных нашли дом. В этом году мы готовы подарить еще больше счастливых моментов, меняющих судьбы животных и людей.

Гостей фестиваля ждет насыщенная программа: розыгрыши и призы от партнеров, фотозона и благотворительный маркет, пункт сбора помощи для животных из приютов: корма, консервы, лакомства, амуниция, пледы и лекарства будут переданы приютам-участникам, творческие мастер-классы, викторины и конкурсы для детей, консультации специалистов по уходу и воспитанию животных.

Если вы готовы подарить дом питомцу, не забудьте паспорт: животные передаются только по договору ответственного содержания.

«Каждый фестиваль WOOF — это шанс для сотен животных и десятков семей. Собаки и кошки обретают дом, а люди находят верных и преданных друзей. Мы видим, что с каждым годом всё больше горожан приходят именно за питомцем из приюта, и это вдохновляет нас продолжать эту работу», – рассказала Вера Митина, президент фонда «Ника».

«Согласно нашей статистике, люди все чаще берут питомцев из приютов: 3% кошек и 5% собак по всей стране встретили новых хозяев именно там. И большую роль в росте популярности такого способа найти друга играют инициативы, подобные WOOF. Этот фестиваль помогает познакомить людей с кошками и собаками из приютов и наглядно показать, насколько они любящие и преданные животные», – поделилась Марианна Онуфриенко, доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных.

Даты: 2 и 3 ноября

Место: Хлебозавод, Новодмитровская улица, 1

Время работы: с 11:00 до 19:00

Вход: свободный, 0+