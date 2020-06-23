В Москве обнаружили странную квартиру с пятью младенцами, рожденными суррогатными матерями

О местонахождении детей стало известно благодаря бдительности медработников, которые приехали, чтобы проверить одного из новорожденных. В беседе с Telegram-каналом Baza представители фирмы, организовавшей найм суррогатных матерей, уверили, что все документы были оформлены правильно. Тем временем квартира, в которой они жили, была захламлена вещами, так что в итоге полицейские посчитали условия в ней неподходящими для содержания детей.