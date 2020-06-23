В Москве обнаружили странную квартиру с пятью младенцами, рожденными суррогатными матерями
Возраст малышей — пять дней, один месяц, три месяца, один год и два года. Присматривала за ними няня-китаянка, сообщает Telegram-канал Mash. Родили детей суррогатные матери, забрать их не успели из-за карантина. Сейчас все малыши находятся в больнице, у них обнаружены различные заболевания.
О местонахождении детей стало известно благодаря бдительности медработников, которые приехали, чтобы проверить одного из новорожденных. В беседе с Telegram-каналом Baza представители фирмы, организовавшей найм суррогатных матерей, уверили, что все документы были оформлены правильно. Тем временем квартира, в которой они жили, была захламлена вещами, так что в итоге полицейские посчитали условия в ней неподходящими для содержания детей.
Фото: depositphotos
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