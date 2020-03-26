В Москве на неделю закроют рестораны, стоматологии, библиотеки, кинотеатры и парки

Будут временно закрыты городские библиотеки и учреждения культурно-досугового типа - культурные центры, клубы и т.п. Должны быть закрыты кинотеатры, кинозалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты. Кстати, многие из них сами приняли такие решения еще несколько недель назад, за что им огромное спасибо. Временно приостанавливается деятельность ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов, других развлекательных и досуговых заведений. Вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах. Временно приостанавливается проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных, просвети­тельских, выставочных, рекламных и иных досуговых мероприятий, в том числе с использованием аттракционов, в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового посещения граждан – в помещениях и под открытым небом. В ТРЦ должны быть закрыты детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки и прочие объекты отдыха и развлечений. Аниматоры не должны заниматься с детьми, а промоутеры – не должны проводить презентации товаров и услуг. Вместе с тем магазины, банки и службы быта, расположенные в ТРЦ, остаются открытыми.