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В Москве на неделю закроют рестораны, стоматологии, библиотеки, кинотеатры и парки

Эпидемия коронавируса продолжает вносить изменения в нашу повседневную жизнь. На этот раз мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых мерах по предотвращению его распространения.

«Друзья, ситуация с распространением коронавируса постепенно осложняется, и это требует увеличить социальное дистанцирование, сократив «необяза­тель­ные» контакты между людьми. С завтрашнего дня порядка 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции, который продлится до 14 апреля. Кроме того, вводятся следующие ограничения.

Будут временно закрыты городские библиотеки и учреждения культурно-досугового типа - культурные центры, клубы и т.п. Должны быть закрыты кинотеатры, кинозалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты. Кстати, многие из них сами приняли такие решения еще несколько недель назад, за что им огромное спасибо. Временно приостанавливается деятельность ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов, других развлекательных и досуговых заведений. Вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах. Временно приостанавливается проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных, просвети­тельских, выставочных, рекламных и иных досуговых мероприятий, в том числе с использованием аттракционов, в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового посещения граждан – в помещениях и под открытым небом. В ТРЦ должны быть закрыты детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки и прочие объекты отдыха и развлечений. Аниматоры не должны заниматься с детьми, а промоутеры – не должны проводить презентации товаров и услуг. Вместе с тем магазины, банки и службы быта, расположенные в ТРЦ, остаются открытыми.

Стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и иных неотложных состояниях. Центры государственных услуг «Мои документы» переходят в режим работы по предварительной записи и будут оказывать только услуги, которые невозможно получить в электронном виде. Приостановка бесплатного проезда в общественном транспорте распространяется на студентов колледжей и вузов, а также на пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Мера – непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек. Вводимые сегодня ограничения замедлят распространение коронавирусной инфекции и, в конечном счете, позволят быстрее справиться с ней», — говорится на сайте мэра.

Фото: depositphotos

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