В Москве модель Славы Зайцева и ее сына застрелил бывший возлюбленный

В итоге в квартире найдены мертвыми две женщины, ребенок и мужчина, сообщили в Следственном комитете. По информации Telegram-канала Mash, была убита 24-летняя модель Елизавета Хлюпина, сотрудничавшая с известным дизайнером Вячеславом Зайцевым, ее подруга и сын 2019 года рождения. После совершения преступления мужчина по имени Севастьян Путинцев покончил с собой.

Известно, что незадолго до трагедии Елизавета Хлюпина рассталась со своим молодым человеком. После окончания отношений он не раз приходил к дому девушки, кричал под окнами, пел песни и просил прощения.