В московском транспорте начали штрафовать как за отсутствующую, так и за спущенную маску

Как сообщил «РИА Новости» руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов, нарушением считается не только отсутствие маски в целом, но и спущенное с органов дыхания средство защиты.

«Маска защищает, когда надета правильно — полностью закрывает нос и рот. Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в масках. Но мы можем наблюдать, что проходя линию контроля у турникетов, в вагонах метро некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее. Контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания», — сообщил Султанов и уточнил, что штраф составляет 5 000 рублей.

В предыдущие сутки по всей России выявлено максимальное количество заболевших за всю пандемию, их численность достигла 34 325 случаев. За последние несколько дней в Москве отмечалось свыше 6000 зараженных вирусом, вчера их количество достигло 6 823 человек. Так, по данным оперштаба на 18 октября, умерло от коронавируса 998 россиян.