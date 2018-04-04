В московском торговом центре произошел крупный пожар

Сегодня на востоке Москвы случился пожар в торговом центре «Персей для детей». Погиб один из сотрудников, пострадали шесть пожарных.

Происшествию был присвоен повышенный ранг сложности, хотя площадь возгорания составила всего 80 квадратных метров. Как сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах столицы, специалистам пришлось эвакуировать посетителей ТЦ с помощью спасательной лестницы.