В московском парке «Новодевичьи пруды» 1 июня пройдет выставка «Всем по собаке»

Фонд содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным «Подарок судьбы» проводит выставку-пристройство собак из приютов 1 июня 2025 года в парке «Новодевичьи пруды».

Выставка #Всемпособаке – это ежегодный городской социальный проект, привлекающий множество гостей и имеющий большой резонанс в обществе. Цель акции – найти дом для животных из приютов и позитивно повлиять на отношение общества к беспородным собакам и кошкам.

Гостей выставки будут ждать более 80 собак, которые нуждаются в семье и заботе. Все собаки совершенно разные по возрасту, размеру, внешности и темпераменту, но абсолютно все здоровы, привиты и готовы к переезду в новый дом. Чтобы забрать животное домой, будущим хозяевам нужно будет пройти собеседование с представителем Фонда и зоопсихологом, а также заключить договор ответственного содержания (нужен паспорт). Новые владельцы получат от Фонда и наших партнеров подарки и всестороннюю поддержку по всем вопросам адаптации, воспитания и ухода за питомцев.

#Всемпособаке – это праздник для всех, и даже те гости, которые пока не готовы завести питомца, смогут отлично провести время, отдохнуть душой и вдоволь насладиться общением с собачатами, которые истосковались по людскому вниманию. Приходите сами, приводите друзей, родных, коллег! И обязательно приносите подарки, на выставке будет работать пункт сбора приютам и #мешокдобра – пункт сбора помощи животным из приютов.

Выставки #всемпособаке активно поддерживают российские знаменитости: артисты, блогеры и спортсмены записывают видео-анонсы выставки и регулярно посещают акции лично – а иногда даже берут на них животных. Например, певец Сергей Лазарев нашел свою вторую собаку на выставке #всемпособаке в мае 2018 года, а олимпийская чемпионка Анна Щербакова – на аналогичной выставке в 2022 году.

Выставка пройдет 1 июня с 12:00 до 18:00 в парке «Новодевичьи пруды» (м. Спортивная). Вход свободный и бесплатный!