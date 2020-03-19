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В московской больнице умерла первая россиянка с коронавирусом

Новости о набирающей обороты эпидемии коронавируса, захватившего весь мир, к сожалению, продолжают появляться. На этот раз стало известно о первой официально зарегистрированной от него смерти в России.

В московской больнице умерла пожилая женщина с коронавирусом COVID-19, страдавшая несколькими хроническими заболеваниями. «Пациентку 79 лет госпитализировали 13 марта. С 14 марта она проходила лечение в частной клинике, спустя два дня ее перевели в инфекционную больницу №2. Результат анализа на коронавирус оказался положительным. В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе»,— сообщает «Коммерстантъ».

Также о случившемся на своей официальной страннице в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, что в России 18 марта было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом, а общее число подтвержденных случаев заболевания составляло 147. Всем, а особенно людям старше 60 лет, настоятельно рекомендуется соблюдать правила карантина и не посещать места массового скопления людей.

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Фото: depositphotos

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