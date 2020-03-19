В московской больнице умерла первая россиянка с коронавирусом

В московской больнице умерла пожилая женщина с коронавирусом COVID-19, страдавшая несколькими хроническими заболеваниями. «Пациентку 79 лет госпитализировали 13 марта. С 14 марта она проходила лечение в частной клинике, спустя два дня ее перевели в инфекционную больницу №2. Результат анализа на коронавирус оказался положительным. В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе»,— сообщает «Коммерстантъ».

Также о случившемся на своей официальной страннице в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.