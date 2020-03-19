В московской больнице умерла первая россиянка с коронавирусом
В московской больнице умерла пожилая женщина с коронавирусом COVID-19, страдавшая несколькими хроническими заболеваниями. «Пациентку 79 лет госпитализировали 13 марта. С 14 марта она проходила лечение в частной клинике, спустя два дня ее перевели в инфекционную больницу №2. Результат анализа на коронавирус оказался положительным. В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе»,— сообщает «Коммерстантъ».
Также о случившемся на своей официальной страннице в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции. Пневмония у 79-летней женщины осложнилась тяжелыми болезнями: сахарным диабетом 2 типа, атеросклерозом, гипертонией. Ее окружение сейчас под наблюдением, тяжелых симптомов у них нет. Мои соболезнования семье.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 19, 2020
Напомним, что в России 18 марта было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом, а общее число подтвержденных случаев заболевания составляло 147. Всем, а особенно людям старше 60 лет, настоятельно рекомендуется соблюдать правила карантина и не посещать места массового скопления людей.
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Фото: depositphotos
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