«В момент аварии я спал»: сын певицы Валерии показал травмы и рассказал о состоянии после ДТП под Петербургом

В ночь с субботы на воскресенье, 8 декабря, сын певицы Валерии Арсений Шульгин с друзьями и девушкой по имени Лиана решили прокатиться по платной трассе Москва — Санкт-Петербург. Но до «культурной» столицы ребята не доехали. После аварии все они оказались в больнице.

«Все хорошо, немножко сложно говорить, потому что мне зашили губы, никто сильно не пострадал, все живы-здоровы. У девочки перелом руки. Жесть, конечно, но никто не гнал, ехали тихо, просто машину занесло из-за погодных условий», — цитирует парня «СтарХит». В «сториз» Арсений отметил, что во время аварии спал.