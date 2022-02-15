В МОК выяснили, как допинг попал в организм Камилы Валиевой
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Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Последние несколько дней вся страна только и говорит о допинг-скандале на Олимпиаде, в центре которого оказалась юная российская спортсменка. В декабре Камила Валиева сдала тест на допинг, и в ее крови было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Содержание вещества в организме было мизерным, но фигуристку вполне могли отстранить от дальнейшего участия в соревнованиях.
Напомним, что 14 февраля CAS принял решение допустить Камилу до дальнейшего участия в Олимпиаде. Она выступит в короткой и произвольной программах, которые состоятся 15 и 17 февраля. Не все остались довольны этим заключением.
Глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд прокомментировал ситуацию. Он пояснил, что «загрязнение» случилось из-за препарата, который принимал дедушка Камилы Валиевой из-за проблем с сердцем. Триметазидин мог попасть в организм фигуристки вместе с продуктом, который употреблял ее родственник. Эту информацию опубликовал в своем Twitter журналист издания USA Today Том Шад. МОК подчеркивает, что именно этот аргумент сыграл на руку России и убедил комитет снять ограничения.
Эксперты в области фармакологии считают эту версию неубедительной. По словам семьи фигуристки, дедушка Камилы мог что-то выпить из стакана, оставить на нем свою слюну, а после стаканом могла воспользоваться спортсменка. Однако медики уверяют, что таким образом препарат не мог попасть в кровь девочки. Дело в том, что триметазидин выпускается в таблетках с пленочной оболочкой или в капсулах. То есть препарат может растворяться только в кишечнике.
К слову, МОК отказался проводить церемонию награждения командного турнира фигуристов, в котором лидировала сборная России. Вручение наград также не предусмотрено, если в личном турнире в тройке призеров окажется Камила Валиева.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press