В МОК выяснили, как допинг попал в организм Камилы Валиевой

Последние несколько дней вся страна только и говорит о допинг-скандале на Олимпиаде, в центре которого оказалась юная российская спортсменка. В декабре Камила Валиева сдала тест на допинг, и в ее крови было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Содержание вещества в организме было мизерным, но фигуристку вполне могли отстранить от дальнейшего участия в соревнованиях.

Напомним, что 14 февраля CAS принял решение допустить Камилу до дальнейшего участия в Олимпиаде. Она выступит в короткой и произвольной программах, которые состоятся 15 и 17 февраля. Не все остались довольны этим заключением.

Глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд прокомментировал ситуацию. Он пояснил, что «загрязнение» случилось из-за препарата, который принимал дедушка Камилы Валиевой из-за проблем с сердцем. Триметазидин мог попасть в организм фигуристки вместе с продуктом, который употреблял ее родственник. Эту информацию опубликовал в своем Twitter журналист издания USA Today Том Шад. МОК подчеркивает, что именно этот аргумент сыграл на руку России и убедил комитет снять ограничения.