«В моей жизни ты сыграл главную роль»: Лолита Милявская сообщила о смерти бывшего мужа

В этот вторник, 12 марта, 55-летняя Лолита Милявская сообщила о смерти 51-летнего бизнесмена Арнольда Спиваковского. С ним звезда познакомилась в конце 90-х.

Влюбленные долгое время жили гражданским браком, но до ЗАГСа так и не дошли. «Что может дать или отнять штамп в паспорте? Лола — одаренный творческий человек и просто бредит своей профессией. Для нее работа — на первом месте, а семья и все прочее — на втором», — пояснил однажды мужчина.

«В моей жизни, ТЫ сыграл Главную роль.. ТЫ.. Бесполезны слова утешения, произнесенные любыми людьми.. Люблю всех, кого ТЫ Любил на этой Земле. Обещаю не оставлять...», — написала певица, когда его не стало.