«В моей жизни ты сыграл главную роль»: Лолита Милявская сообщила о смерти бывшего мужа

В этот вторник, 12 марта, 55-летняя Лолита Милявская сообщила о смерти 51-летнего бизнесмена Арнольда Спиваковского. С ним звезда познакомилась в конце 90-х.
Влюбленные долгое время жили гражданским браком, но до ЗАГСа так и не дошли. «Что может дать или отнять штамп в паспорте? Лола — одаренный творческий человек и просто бредит своей профессией. Для нее работа — на первом месте, а семья и все прочее — на втором», — пояснил однажды мужчина.
«В моей жизни, ТЫ сыграл Главную роль.. ТЫ.. Бесполезны слова утешения, произнесенные любыми людьми.. Люблю всех, кого ТЫ Любил на этой Земле. Обещаю не оставлять...», — написала певица, когда его не стало.
При жизни Спиваковский старался не контактировать с прессой. В одном из редких интервью для «КП» он сказал: «За нас все назвала пресса — "легенда о любви". И это действительно так. Мы встретились с Лолитой в очень трудный для нее период, и она увидела во мне некое спасение. Я же считаю, что как мужчина поступил благородно, протянув ей руку помощи. <...> Какое-то время мы жили вместе, правда, недолго. Я считаю, это вовсе не обязательное условие в отношениях между мужчиной и женщиной».
Именно Арнольд настоял на прохождении артисткой курса лечения от депресии, возникшей после ее развода с Александром Цекало. Он также заботился о дочери певицы, нанимая врачей, если ее мама была на гастролях.
Обстоятельства смерти мужчины не сообщаются.
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Текст: Роза Ветрова
Фото: instagram