В Лондоне обнаружили тело 17-летней скрипачки Екатерины Цукановой

Отец Екатерины – известный меценат и коллекционер Игорь Цуканов, мать – известный финансист Наталья Цуканова, а дедушка - экс-министр сельского хозяйства Дагестана.

Когда Екатерина было 13 лет, она стала героиней Tatler. В журнале про юное дарование вышла статья «Малышка на миллион», в которой она рассказала о совместной работе с Владимиром Спиваковым.