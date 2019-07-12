В Лондоне обнаружили тело 17-летней скрипачки Екатерины Цукановой

В Лондоне обнаружили тело 17-летней подающей надежды скрипачки Екатерины Цукановой. Страшную находку сделали в ее доме, сообщает издание Telegraph.
Известно, что в день гибели Екатерина выступала в Королевском оперном театре Лондона. По версии издания, причиной гибели могло стать злоупотребление запрещенными веществами.
Отец Екатерины – известный меценат и коллекционер Игорь Цуканов, мать – известный финансист Наталья Цуканова, а дедушка - экс-министр сельского хозяйства Дагестана.
Когда Екатерина было 13 лет, она стала героиней Tatler. В журнале про юное дарование вышла статья «Малышка на миллион», в которой она рассказала о совместной работе с Владимиром Спиваковым.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Facebook
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