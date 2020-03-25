В Китае мужчина погиб из-за редкого вируса — и это не коронавирус

В Китае зафиксировали смерть мужчины от вируса, который передается между грызунами. Заражение человека является редким явлением. Смерть настигла мужчину во время поездки.

Ученые поясняют, что паниковать из-за хантавируса не стоит. Во-первых, он известен уже более 100 лет, а во-вторых, человек может заразиться им в крайне редких случаях, в-третьих, вакцину от хантавируса разработали уже давно, сообщает агентство «РИА».

Вирусолог университета Уханя Ян Чжаньцю отметил, что заражение других людей, ехавших в автобусе с погибшим, маловероятно.