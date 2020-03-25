В Китае мужчина погиб из-за редкого вируса — и это не коронавирус
В Китае зафиксировали смерть мужчины от вируса, который передается между грызунами. Заражение человека является редким явлением. Смерть настигла мужчину во время поездки.
Ученые поясняют, что паниковать из-за хантавируса не стоит. Во-первых, он известен уже более 100 лет, а во-вторых, человек может заразиться им в крайне редких случаях, в-третьих, вакцину от хантавируса разработали уже давно, сообщает агентство «РИА».
Вирусолог университета Уханя Ян Чжаньцю отметил, что заражение других людей, ехавших в автобусе с погибшим, маловероятно.
Фото: Eduard Kislinsky/ Global Look press
«В отличие от Covid-19 хантавирус в большинстве случаев не передается через дыхательную систему», — сообщает агентство «РИА» со ссылкой на Global Times. В то же время специалист не исключил возможность заражения через кровь или экскременты. Однако в Чили и Аргентине фиксировали случаи передачи хантавируса через дыхание, что для него не свойственно.
Эксперты успокаивают: Вирусолог хантавирус поддается профилактике и контролю, также он главным образом распространяется в сельской местности, а не в городах.
Опасения у людей могут возникать на фоне мировой пандемии коронавируса. По данным на 25 марта, в России Covid-19 подтвердили у 658 человек, за сутки коронавирус обнаружили у 163 граждан из 20 регионов страны.
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Фото: Alexander Rekun, Eduard Kislinsky/ Global Look press
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