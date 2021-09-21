В какие месяцы 2022 года россиянам выгоднее всего брать отпуск

«Отдыхать дополнительно в январе нет смысла — нас и так ждут оплачиваемые длинные новогодние выходные. Брать отпуск между майскими праздниками финансово невыгодно», — добавила эксперт в беседе с «РИА Новости». Татьяна Голубева объяснила, почему отпуск между майскими не лучшая идея. Дело в том, что при планировании отдыха важно, чтобы и для работодателя, и для работника были соблюдены не только экономические составляющие, но и сохранилась результативность производственного процесса.

Кроме того, завкафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марина Буянова не советует брать отпуск, если он совпадает с какими-либо праздниками. По ее словам, зимой можно брать отпуск либо до начала новогодних каникул, либо сразу после, тогда получится продлить его за счет праздничных дней, аналогично и с длинными майскими праздниками.