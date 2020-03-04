В Италии из-за коронавируса закрыли школы и вузы
Фото: Claudio Furlan/ Global Look press
За сутки в Италии от коронавируса умерли 20 человек. В этой стране самое большое число заболевших из всех стран Европы — 2260 заразившихся.
Вскоре премьер-министр Джузеппе Конте должен объявить о других дополнительных мерах борьбы со вспышкой. Не исключается, что власти расширят карантинные зоны возле Бергамо (недалеко от Милана).
Все ограничения будут действовать 30 дней. Так, людям могут запретить жать друг другу руки и целоваться при встрече на улице и приближаться к проходим ближе, чем на метр. А спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Граждан старше 75 лет просят не выходить из дома. Это же касается и людей старше 65-ти, если есть проблемы со здоровьем.
Фото: Dinendra Haria/ Global Look press
Со всего мира приходят сообщения о вновь заразившихся. Так, в Иране коронавирус подхватил министр промышленности Реза Рахмани. До этого заболели еще несколько иранских политиков: вице-президент, замминистра здравоохранения и несколько парламентариев.
Иран — третья по количеству заболевших страна (после Китая и Южной Кореи) и вторая по смертности (после Китая). Здесь скончались 92 человека.
Стало известно о первых случая коронавируса в Чили и Аргентине. Аргентинец привез вирус из Италии, а чилиец — из юго-восточной Азии.
Франция сообщает, что в стране наблюдается массовая кража медицинских масок и дезинфицирующего геля. Так, в двух больницах недосчитались 10 тысяч масок и 1200 бутылок антисептика.
Фото: Panoramic/ Global Look press
Во Франции не хватает масок, и правительство просит граждан не поддаваться панике и думать о тех, кто в них нуждается на самом деле. Во Франции в целях защиты сотрудников на карантин закрыли даже Лувр.
Фото: Andreas Arnold, Sultan Mahmud Mukut, Dinendra Haria, Claudio Furlan, Panoramic/ Global Look press
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