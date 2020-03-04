В Италии из-за коронавируса закрыли школы и вузы

За сутки в Италии от коронавируса умерли 20 человек. В этой стране самое большое число заболевших из всех стран Европы — 2260 заразившихся.

Вскоре премьер-министр Джузеппе Конте должен объявить о других дополнительных мерах борьбы со вспышкой. Не исключается, что власти расширят карантинные зоны возле Бергамо (недалеко от Милана).

Все ограничения будут действовать 30 дней. Так, людям могут запретить жать друг другу руки и целоваться при встрече на улице и приближаться к проходим ближе, чем на метр. А спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Граждан старше 75 лет просят не выходить из дома. Это же касается и людей старше 65-ти, если есть проблемы со здоровьем.