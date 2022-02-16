В Индии скончался композитор фильма «Танцор диско» Баппи Лахири

Композитор скончался в одной из клиник Мумбаи. Медики говорят, что причиной смерти послужила остановка дыхания. В январе этого года музыкант попал в больницу с инфекцией грудной клетки, мужчина был в критическом состоянии. Больше двух недель он провел в реанимации. В издании Press Trust of India сообщается, что он умер во сне.

Лахири пролежал в больнице месяц и был выписан в понедельник. Но во вторник его здоровье ухудшилось, семья композитора вызвала врача на дом. Его доставили в больницу. У него было множество проблем со здоровьем. «Он умер из-за обструктивного апноэ во сне незадолго до полуночи», — объясняет врач.

Баппи Лахири называют основателем диско-стиля в музыке индийского кинематографа. Многие фильмы, в которых он был композитором, были популярны в СССР. Например, в России хорошо знали такие фильмы, как «Танцор диско», «Танцуй, танцуй», «Любовь, любовь, любовь» и многие другие. Лахири часто сам исполнял собственные композиции в кинокартинах.