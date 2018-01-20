Сенатор Антон Беляков внес в Госдуму новый законопроект, в котором предлагается не делать разницы между сожительством (более 5 лет) и официальным браком.

В Госдуму внесли законопроект, который приравнивает совместное проживание мужчины и женщины в течение 5 лет к «фактическим брачным отношениям» — со всеми вытекающими правовыми последствиями. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе инициатора закона, сенатора Антона Белякова.

«За последние 20 лет идет неуклонное снижение доли зарегистрированных браков в российском обществе. В законопроекте предлагается: если вопрос не урегулирован договором между парой, то имущество, нажитое во время совместного проживания, становится равнодолевой собственностью после пяти лет совместной жизни или после двух лет, если у пары есть дети», — цитирует Белякова телеканал РБК.