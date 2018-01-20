В Госдуме предложили приравнять незарегистрированный брак к официальному
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Сенатор Антон Беляков внес в Госдуму новый законопроект, в котором предлагается не делать разницы между сожительством (более 5 лет) и официальным браком.
В Госдуму внесли законопроект, который приравнивает совместное проживание мужчины и женщины в течение 5 лет к «фактическим брачным отношениям» — со всеми вытекающими правовыми последствиями. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе инициатора закона, сенатора Антона Белякова.
«За последние 20 лет идет неуклонное снижение доли зарегистрированных браков в российском обществе. В законопроекте предлагается: если вопрос не урегулирован договором между парой, то имущество, нажитое во время совместного проживания, становится равнодолевой собственностью после пяти лет совместной жизни или после двух лет, если у пары есть дети», — цитирует Белякова телеканал РБК.
Однако у юристов тут же возникла масса вопросов. «Означает ли это, что мы признаем за сожителями право на усыновление? На услуги суррогатной матери? Имеет ли бывшая сожительница право на алименты до того, как общему ребенку исполнится три года?» — указывает юрист Виктория Дергунова в том же интервью.
Кроме того, в самой Госдуме к законопроекту отнеслись неоднозначно. Например, первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева выступает против положительного решения депутатов по этому вопросу, поскольку считает, что нужно все-таки мотивировать россиян на официальное оформление отношений. А что думаете вы?
Фото: Global Look Press, Shutterstock