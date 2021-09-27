В Госдуме предложили лишить материнского капитала часть россиян

«Я считаю, что материнский капитал людям богатым давать особого смысла не имеет. Поскольку они имеют достаточно средств. Одна из идей формирования материнского капитала заключается в том, чтобы стимулировать рождаемость. Для богатых людей деньги не являются главным фактором, стимулом для рождения детей», — сказал Анатолий Аксаков в беседе с «URA.ru».

Кроме того, депутат частично поддержал предложение Русской православной церкви (РПЦ), которая выступила против предоставления материнского капитала семьям, которые воспользовались услугами суррогатных матерей. «Если это касается богатых людей, то, конечно, не нужно давать маткапитал», — отметил парламентарий.