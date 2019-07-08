В «горящем» ДТП в центре Москвы погиб сын миллиардера Владимира Маругова

Оба водителя получили тяжелые травмы. Позже выяснилось, что на мотоцикле ехал сын колбасного короля Владимира Маругова – Александр, сообщает «СтарХит». Молодого человека быстро доставили в больницу, но он скончался.

В Instagram Александра появились десятки сообщений с соболезнованиями.

«Ребята и девчонки! Будьте внимательны на дороге и в жизни, из-за какого-то урода, в очередной раз произошла трагедия... Трагедия, которая унесла жизнь, молодого и скорее всего, очень энергичного, веселого, и просто хорошего человека. Трагедия для всей его семьи, друзей и близких. Будьте внимательны и берегите себя... Светлая память...»,

«Саня,ну как же так???Только вчера с тобой созванивались,договорились гонку бежать»,

«Так несправедливо.Маме его сил», - написали под последним фото Александра (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).

Судя по странице погибшего в соцсети, он увлекался экстремальными видами спорта: ездил на байке, снегоходе, гидроцикле, катался на лыжах.

Александр в последнее время не общался с отцом-миллиардером. Разлад произошел после того, как глава семейства ушел к любовнице. После развода члены семьи выясняли отношения в том числе и на ток-шоу.