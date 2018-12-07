«В этом свитере она была, и маникюр ее»: подписчики бизнесмена Дениса Лебедева рассекретили личность его новой девушки

Одни подписчики бизнесмена поздравляют его с новыми отношениями, другие упрекают в том, что он слишком быстро забыл свою любовь. «Ахаха быстро любовь к Оле прошла, не зря она чувствовала подвох», «А как же Оля? Ты ж на всю страну кричал что она будет твоя???», «Как можно месяц назад Бусинка, а сейчас новая! Мужики, вы кто??????????? Бред полный!!! Если любишь человека, то после расставания отходишь год», «Стучаться в закрытые двери... нет смысла!!! И слава Богу... что Денис отступил от своего желания быть с Бузовой... Я только рада новым его отношениям!!!», «Удачки вам», «Счастье любит тишину», — обсуждают они.

Третьи уверены: таинственная незнакомка и есть Ольга Бузова: «У Оли точно такой же маникюр», «Цвет маникюра и переход в белый, если сильно присмотреться», «Мне кажется это Оля и есть! Он ведь хэштэги поставил, как раньше для Оли ставил!», «Что-то мне подсказывает, что это Оля. Если да, то я очень рада буду за них», «Это Оля! В этом свитере на была этот день, и маникюр ее. Урааааааа», «Блин я так рада и уверена что это Оля и оочень рада», «Может это все-таки Бузова одумалась. Если нет то все равно кто.хайпанули канешно ловко».

А как считаете вы, это Ольга?