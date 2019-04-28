Гуф рассказал о пожаре, от которого пострадал его дом

Утро 28 апреля у скандально известного рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов — прим.ред.) выдалось поистине жарким. В Апрелевке, где проживает музыкант, загорелся дом, расположенный по соседству с его коттеджем. Кадрами страшного пожара Гуф поделился в Instagram.
Как сообщает Telegram-канал Mash, в доме Гуфа пострадала только крыша. Соседу рэпера повезло меньше — коттедж сгорел полностью.
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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