Гуф рассказал о пожаре, от которого пострадал его дом

Утро 28 апреля у скандально известного рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов — прим.ред.) выдалось поистине жарким. В Апрелевке, где проживает музыкант, загорелся дом, расположенный по соседству с его коттеджем. Кадрами страшного пожара Гуф поделился в Instagram.