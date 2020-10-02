В цирке-шапито медведь напал на дрессировщика и его сына
Фото: pexels.com
Инцидент произошел при репетиции выступления в «Реутов-парке» на Носовихинском шоссе. Дрессировщик вместе с 10-летним сыном готовил номер. По предварительным данным, у медведя слетел намордник, когда его уже вели обратно к клетке. Хищник напал на людей и нанес им травмы. Пострадавших госпитализировали, а животное поместили в вольер. Как уточнила старший помощник руководителя регионального главка Следственного комитета Ольга Врадий, проведение проверки поручено прокуратуре подмосковного города Реутова.
«Медведь изначально был в наморднике. На улице, уже вне сцены, он стащил намордник, прижал мальчика к себе лапой и укусил его за голову», — отметила специалист. Отец отогнал зверя, но сам также получил травмы. В конце сентября 2020 года в районе реки Быстрая на Камчатке на московскую туристку напал медведь. Она приехала отдыхать вместе с семьей. Туристическая группа после сплава по реке остановилась в лагере на обед. Несмотря на рекомендации гидов, женщина вышла за пределы лагеря и ушла недалеко в лес, там она наткнулась на медведя.
Фото: Pixabay Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!