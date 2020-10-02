В цирке-шапито медведь напал на дрессировщика и его сына

«Медведь изначально был в наморднике. На улице, уже вне сцены, он стащил намордник, прижал мальчика к себе лапой и укусил его за голову», — отметила специалист. Отец отогнал зверя, но сам также получил травмы. В конце сентября 2020 года в районе реки Быстрая на Камчатке на московскую туристку напал медведь. Она приехала отдыхать вместе с семьей. Туристическая группа после сплава по реке остановилась в лагере на обед. Несмотря на рекомендации гидов, женщина вышла за пределы лагеря и ушла недалеко в лес, там она наткнулась на медведя.