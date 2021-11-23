В чем встречать Новый год 2022, чтобы не отпугнуть счастье

В первую очередь стилист посоветовала убрать в дальний ящик наряды, в которых даже невозможно присесть, а выбрать удобную одежду. При этом не стоит забывать об элегантности, лучше предпочесть свободный крой, эффектный брючный костюм oversize или платье-пиджак из натуральной ткани.

Что касается длины юбок, наиболее удачными вариантами в этом году оказались миди и макси. Любовь Жукова советует надеть платье в греческом стиле или любое другое из летящей ткани, юбки и платья на запах, главное — не затягивать их слишком сильно. Также отлично подойдут брюки-сигареты, которые визуально удлиняют ноги, скрывают недостатки и подчеркивают достоинства фигуры.

Вещи не должны быть ярких цветов, в этот Новый год актуальны бирюзовый, голубой, синий, золотой, песочный, серебряный, черный или травянистый. «Также Тигренку очень понравится, если вы будете в чем-то серебряном, с пайетками, украсите свой наряд какими-то яркими деталями», — посоветовала стилист.