В Бейруте произошел мощный взрыв: реакция звезд на фото и видео с места событий

Во вторник, 4 августа, в столице Ливана произошел мощный взрыв. Несчастье случилось в порту Бейрута — из-за пожара сдетонировал склад пиротехники. Взрыв вызвал разрушения в радиусе нескольких километров, Министерство здравоохранения страны уже заявило о сотнях пострадавших.

Ужасные фотографии и видеоролики с места происшшествия не оставили равнодушными и знаменитостей.