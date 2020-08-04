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В Бейруте произошел мощный взрыв: реакция звезд на фото и видео с места событий

В столице Ливана случился взрыв, который разрушил множество зданий, есть пострадавшие.

Во вторник, 4 августа, в столице Ливана произошел мощный взрыв. Несчастье случилось в порту Бейрута — из-за пожара сдетонировал склад пиротехники. Взрыв вызвал разрушения в радиусе нескольких километров, Министерство здравоохранения страны уже заявило о сотнях пострадавших.

Ужасные фотографии и видеоролики с места происшшествия не оставили равнодушными и знаменитостей.

«Этот взрыв произошел в Бейруте. У кого есть информация?», — ужаснулась Шэрон Стоун.

«Еще о взрыве. У кого есть информация?», — спрашивает она.

Турецкая актриса Мерьем Узерли призвала молиться за пострадавших:

(новость дополняется)

Фото и видео: Instagram

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